Roberto Donadoni dice la sua sul Milan. Il grande ex centrocampista rossonero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Per lo scudetto vedo un duello tra Inter e Milan, al momento sono le due squadre più pronte e più organizzate. Le altre mi sembra che debbano ancora sistemare qualcosa. Dopo aver dominato per tanti anni, la Juventus è andata incontro a qualche difficoltà e adesso sta cercando di trovare il giusto equilibrio. Ma deve registrarsi un po' in tutti i reparti. Sono curioso di vedere la Roma, perché m'intriga molto il reparto offensivo con due mezzepunte più Abraham. L'arrivo di Dybala ha acceso l'entusiasmo, tuttavia anche in questo caso c'è da costruire una struttura. Inter e Milan, invece, hanno già le basi solide e dunque partono in vantaggio".



"De Ketelaere l'ho visto in azione, anche se non tantissime volte, e ne ho ricavato un giudizio positivo. E poi è molto giovane, ha ampi margini di miglioramento e sono sicuro che al Milan farà quei progressi che sono nelle sue potenzialità. E' un attaccante molto duttile. Mi spiego: non è un classico trequartista il cui gioco, spesso, risulta fine a se stesso. E' uno che sposa la filosofia della squadra, che si integra bene nel gruppo e nella manovra, partecipa all'azione, si muove moltissimo. E queste caratteristiche mi fanno pensare a un giocatore moderno: il calcio di oggi è velocità, anticipo, pressing, ritmi sempre alti. Ecco, De Ketelaere mi sembra adatto".