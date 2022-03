Roberto Donadoni, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello sport, si sofferma anche su Ismaël Bennacer: “All’inizio non mi convinceva. Poi col tempo ha saputo prendere per mano la squadra ed è molto cresciuto nel gioco. Oggi i compagni hanno fiducia in lui e gli affidano il pallone nella costruzione. Certo che se dalle sue parti arriva Zielinski qualche compagno dovrà aiutarlo in marcatura per non rischiare di essere saltato. Servirà che accorci uno dei centrali di difesa, piuttosto che un esterno, secondo la zona di campo in cui ci si troverà. E se l’algerino ribalta l’azione diventa pericoloso”.