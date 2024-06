Donnarumma non cerca scuse: 'Zero voglia di reagire e aiutarsi. Europei inaccettabili'

Getty Images

Gigio, p, ha parlato a Sky dopo l'eliminazione degli Azzurri: "Difficile parlare, c'è da fare mea culpa e chiedere scusa ai tifosi. Delusione enorme, troppi errori: non siamo mai riusciti a tenere la palla, dovevamo fare molto meglio""Si può ripartire, l'esperienza europea aiuterà tanti di noi, soprattutto i ragazzi. La squadra in futuro potrà fare tanto, ci sono tanti giovani forti. Ora è dura, ma bisogna andare avanti"."Quando calci due o tre palle e la prendono loro, capisci che non c'è altro modo. Inutile buttare la palla su. Non siamo stati aggressivi, siamo delusi e bisogna prendersi le proprie responsabilità".

E' mancata la voglia di reagire, di aiutarci l'uno con l'altro. Inaccettabile prendere gol all'inizio del secondo tempo, inaccettabile il nostro torneo".