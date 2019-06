Godfred Donsah è in uscita dal Bologna. Sirene turche per il centrocampista ghanese che piace a Fenerbahçe, Rizespor e Antalyaspor. Nessuna offerta concreta per ora per il giocatore che ha una valutazione di circa 4/5 milioni, l'idea è un prestito con diritto o obbligo di riscatto.