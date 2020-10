L'allenatore del Borussia Dortmund, Lucien Favre, e il suo capitano Marco Reus dopo la sconfitta contro la Lazio non ci hanno girato troppo intorno ed hanno elogiato la squadra di Inzaghi.



Favre: "Non siamo stati bravi, soprattuto il primo tempo abbiamo giocato male non riuscendo mai a gestire la palla. Siamo sempre arrivati dopo nei contrasti. Il problema non è stata la difesa, abbiamo sbagliato tante cose anche in mezzo al campo. Il primo gol nasce da un nostro errore. Non abbiamo avuto pazienza, siamo stati frenetici. Il calcio è una lotta, se soltanto uno o due giocatori non lo fanno diventa difficile. Abbiamo avuto cinque occasioni da rete chiare ma non le abbiamo concretizzate. Siamo stati poco cattivi e poco presenti. Cosa è mancato? Vorrei sottolineare che la Lazio è un’ottima squadra, l’anno scorso ha conteso la vetta della classifica alla Juventus. Dovevamo fare una prestazione eccezionale, non ci siamo riusciti".



Reus: "Eravamo addormentati per la maggior parte del primo tempo. Non posso spiegarlo. Nella ripresa ci siamo ritagliati due o tre buone occasioni, ma non siamo stati abbastanza ambiziosi o compatti. Non è così che volevamo che fosse la nostra prima partita di Champions League. Siamo mancati nei piccoli dettagli, nei passaggi, nel pressing. La Lazio ha tanti bravi giocatori, ma noi non possiamo essere quelli visti nei novanta minuti. Non abbiamo fatto una bella partita e dobbiamo accettare le critiche".