Marco Asensio non sta riuscendo a trovare lo spazio sperato nello scacchiere tattico di Ancelotti e pensa a cambiare aria a fine stagione. L'attaccante spagnolo è uno dei nomi di mercato sull'agenda del Borussia Dortmund che lo ritiene come uno dei suoi principali obiettivi per la prossima stagione. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.