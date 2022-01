Ilha rigettato il calcio italiano e lanel caos. Dopo gli interventi delleche hanno portato alla, laper affrontare il tema del protocollo e delle richieste a governo e regioni, in vista del tavolo di confronto del 12 gennaio, ed è stata costretta a integrare l'ordine del giorno con le nuove ipotesi delle ultime ore:- Il presidente federaleha ricevuto una, nella quale il premier si è informato sullo stato dell'arte si è detto '' per alcune situazioni che riguardano il campionato italiano. Tra queste, in particolari, non convince il fatto che, in questo momento storico e nelle condizioni in cui versa il Paese,. E che club e istituzioni calcistiche chiudano un occhio su questo aspetto. Nessuna minaccia diretta, ma anche un segnale: così non si può andare avanti., anche per le difficoltà nel riprogrammare partite o interi turni.dopo il lungo periodo già fatto a porte chiuse lo scorso anno e le perdite economiche derivanti. Intanto l'assemblea di oggi pomeriggio si è conclusa e si attende il comunicato stampa da parte della Lega Serie A.