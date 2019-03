Il ds del Parma, Daniele Faggiano, in un'intervista a TV Parma ha parlato del momento del portiere della squadra crociata, Luigi Sepe dando anche delle indicazioni in merito al futuro.



Così Faggiano:"Alcune frasi che ho letto e ho sentito non fanno bene al Parma e al calcio. Alcuni tifosi dopo Parma-Napoli se la sono presa con Sepe. Luigi è un ragazzo forte e sensibile, arrivato qui con i giusti stimoli. Stiamo provando anche ad esercitare il riscatto secondo i termini e le modalità a cui possiamo arrivare".