Ds Genoa allontana Balotelli: "Ci sono mercati ancora aperti, altri giocatori sono più adatti di lui"

Il direttore sportivo del Genoa,, ha concesso un'intervista al Secolo XIX in cui ha parlato delle prossime mosse mercato del Genoa e di due protagonisti indiscussi e divisivi, uno in campo, l'altro mediaticamente, di questa stagione:, allenatore della svolta, e, finito ai margini proprio con l'arrivo del francese in panchina al posto di Alberto Gilardino.- "Vieira ha portato fiducia in generale e consapevolezza nei mezzi e nelle qualità della squadra. Ha rimesso tutti in discussione. Poi ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico: abbiamo cambiato sistema passando alla difesa a quattro e al gioco sugli esterni. Se resta? Ha un contratto anche per il prossimo campionato, siamo soddisfatti e quando sarà il momento ci siederemo con il mister per parlare del futuro. Ma, ripeto, non è il momento ancora di guardare troppo in là. Abbiamo da fare almeno 10 punti per la salvezza"

- "Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare. Avremmo potuto attivare la clausola a fine dicembre, non lo abbiamo fatto perché non è nel nostro stile e volevamo darci reciprocamente più tempo. Ci sono semplicemente giocatori che sono più adatti al nostro tipo di calcio. Mario ha voglia di giocare ancora, lavoriamo per trovare una soluzione".