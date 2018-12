Il ds del Parma Daniele Faggiano è stato polemico in mixed zone al termine della sfida al Milan, riguardo al rigore concesso da Calvarese dopo l’intervento del VAR:



Sulla prestazione: "Speravamo di giocare peggio e portare a casa qualche punto. C'è qualche dubbio su due situazioni di VAR, noi facciamo il nostro lavoro e gli arbitri il loro, speriamo di essere più fortunati".



Sul Parma: "Dobbiamo cercare di costruire e portare a casa più punti possibili, da neopromossi ci stiamo comportando più che positivamente, dispiace per questi intoppi, questi due gol col VAR".



Sulla gara: "E' stata una bella partita, giocata da entrambi, il Milan ha avuto occasioni anche dopo il 2-1, noi potevamo essere più fortunati con Grassi".



Su D'Aversa: "Ce l'ho da due anni, non lo sto scoprendo ora, il lavoro paga sempre".



Su Bastoni: "E' stato sfortunato, rivedetelo. Non mi sembra non sia una cosa esagerata da rigore, rivedetelo. Poi prima c'era fallo su Scozzarella".



