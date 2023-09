che il pesante ko contro il Valencia nel precedente turno di campionato e il beffardo pareggio contro la Lazio in Champions League - e l’ancora più beffardo colpo di testa del centravanti improvvisato Provedel - avevano insinuato. Due capocciate per infliggere la prima sconfitta stagionale al Real Madrid di Carlo Ancelotti e rilanciare le quotazioni del sempreverde Cholo Simeone.La solita estate trascorsa sul filo del rasoio, rincorso dai rumors di mercato assolutamente concreti che lo volevano nuovamente sulla strada del ritorno verso l’Italia, ma puntualmente il classe ‘93 torna ad essere una certezza per la squadra., quello della stagione 2017/2018 con la maglia del Chelsea ed è di gran lunga il miglior marcatore in questo avvio di stagione.. 21 milioni di euro in un’unica soluzione (quelli della clausola rescissoria), ripiegando su soluzioni che, a conti fatti, destano quanto meno qualche perplessità.da affiancare a Lautaro Martinez e che si giocasse il posto con Marcus Thuram, la “scommessa” a costo zero (per ora indovinata) di Marotta e Ausilio per aggiungere freschezza al reparto. E, complici i limiti in termini di liquidità,, per il quale ha speso 10 milioni di euro parzialmente ripagati dall’operazione che ha portato a Bologna il giovane Fabbian. L’austriaco, reduce da una stagione condizionata da problemi fisici e incomprensioni con Thiago Motta, è ora ai box per un tempo indefinito a causa del grave infortunio muscolare di Empoli.nel suo infinito casting per regalare un “9” a José Mourinho, accontentato soltanto in extremis dall’arrivo di- che sta iniziando a mandare segnali molto incoraggianti coi suoi 3 gol consecutivi tra campionato ed Europa League -Anche in questo caso si è preferita la soluzione economicamente più conveniente a quella progettuale tra due giocatori della stessa età. Merita una menzione pure la Juve, che per lo spagnolo ha sempre rappresentato la prima soluzione a livello affettivo, visti i trascorsi, ma che non ha trovato un acquirente per Vlahovic e nel mentre ha sempre contemplato soluzione come prima scelta.all’interno di una finestra di mercato in cui i cambiamenti sono stati molti, soprattutto in mezzo al campo e in attacco. Ebbene, i rossoneri - forse condizionati da alcune uscite che non si sono completate portando quelle risorse economiche - si sono ritrovati negli ultimi giorni di agosto a dover correre ai ripari: fallito il tentativo di colpaccio con Taremi, si è ripiegato su un giocatore come Lukache nell’immaginario collettivo non rappresenta il prototipo dell’usato sicuro., oltre ad essere tecnicamente intrigante per quelle che sono le modalità con le quali il Milan di Pioli sviluppa il suo gioco. Misteri del mercato più che della fede. Simeone intanto gode e oggi i bambini di Madrid vanno a scuola con la maglia dell’Atletico.