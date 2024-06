Duello fra Fiorentina e Bologna sul mercato. Piace un difensore del Lecce

21 minuti fa



La Fiorentina è Vincenzo Italiano rischiano di vedere intrecciate le proprie strade di nuovo. Stavolta, però, non c'entra il campo ma il calciomercato. Secondo quanto raccontano i colleghi di Sky, infatti, il club viola è il Bologna sono pronti a darsi battaglia quest'estate per un profilo che piace molto a entrambe.



RENDIMENTO - Stiamo parlando di Marin Pongracic, centrale del Lecce che, dopo l'ottima stagione in giallorosso, è riuscito a strappare la convocazione della sua Croazia per l'Europeo che si sta disputando in Germania. Pongracic è una delle tante scoperte del ds dei salentini Corvino e adesso sia Bologna che Fiorentina hanno messo gli occhi su di lui. Da capire se è chi riuscirà a spuntarla.