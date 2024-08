Roma, Dybala è un rebus: l’offerta araba, il rischio panchina a Cagliari e le parole di De Rossi. Gli scenari

Getty e Calciomercato.com

. L’argentino vuole rimanere alla Roma, ma la società sta facendo delle valutazioni sul suo conto. Contro l’Everton in amichevole è partito fuori, e. Nessun problema fisico ma solo una scelta tecnica. Le parole di De Rossi su di lui preoccupano i romanisti: “Quelli che erano in Inghilterra sono tutti giocatori della, poi vedremo che cosa succederà. Non solo per Dybala, ma per tutti. Quando mi è stato chiesto se c'era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi ho risposto di no, che non c'era. Chiunque vuole andare via è libero di farlo”. Nessuno è incedibile e la Roma ha bisogno di fare cassa dopo aver speso circa 100 milioni sul mercato.

- L’Al-Qadsiah vuole Paulo. La squadra araba ha messo sul piatto 25 milioni di euro a stagione, ma l’argentino vuole rimanere nel calcio che conta. Ha detto “no” e lo ha comunicato a Ghisolfi. La squadra della Saudi Pro League non ha intenzione di mollare la presa e vorrebbe anche porgere Smalling.- Saranno 20 giorni caldissimi in casa Roma. Senza offerte di altri club Paulo Dybala rimarrà a Trigoria. Oltre all’Al-Qadsiah nessun’altra squadra ha bussato alla porta dei. C’è tempo fino al 30 agosto per strappare via l’argentino e la Roma valuterà eventuali offerte.