Paulo Dybala è della Roma, manca pochissimo all'ufficialità, prevista per domani in mattinata. La Joya ha infatti ultimato l'iter in albergo, mentre seguiva l'amichevole della squadra di Mourinho contro lo Sporting, per poi raggiungere lo stadio e guardare il secondo tempo in tribuna, segno che ormai la pratica è archiviata. Dybala è un giocatore della Roma come dimostra anche la maglia giallorossa indossata dall'argentino in tribuna al fianco di Pinto.