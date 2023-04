Usato sicuro, anzi sicurissimo. Nella stagione che ha visto il grande ritorno all’Inter di Romelu Lukaku,che, a 37 anni, tra gol, assist e aiuto alla squadra si conferma indispensabile per Inzaghi. E a dirlo sono i numeri.- Sì, proprio i numeri che parlano chiarissimo: 24 gare giocate in stagione da titolare e 17 vittorie totali dell’Inter considerando Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.A contare sono i gol (sono 11 i centri fin qui dell’ex Roma in stagione) ma non solo: il contributo alla manovra di Dzeko è risultato più volte determinante. La sua qualità è sotto gli occhi di tutti, e non è un casoUna richiesta che il tecnico della Pinetina non può fare a Lukaku, il quale fa invece delle fisicità la sua vera forza.- Le statistiche sopra evidenziate non sono passate inosservate in Viale della Liberazione: Marotta infatti,Offerta che non ha fatto impazzire il bosniaco, anzi: la punta accetterebbe un ridimensionamento dello stipendioAccordo che l’Inter preferirebbe non proporre vista l’età avanzata dell’attaccante. Il tutto in un reparto avanzato che dovrebbe essere rivoluzionato in estate:salvo offerte clamorose. Lukaku tornerà al Chelsea a giugno,