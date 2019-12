In casa Roma scatta l'allarme rosso attorno alle condizioni di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco anche oggi non si è allenato a Trigoria, a causa dell'influenza, e la sua presenza venerdì sera nel big match di San Siro contro l'Inter è fortemente in dubbio. A due giorni dalla sfida alla capolista della Serie A, sono invece da considerare fuori dai giochi Justin Kluivert e Javier Pastore, oltre ai lungodegenti Spinazzola e Cristante.



In attesa di capire se Fonseca proverà a recuperare Dzeko per la rifinitura di domani, il tecnico portoghese inizia a studiare le soluzioni alternative per il reparto offensivo: nella rosa giallorossa, Kalinic è il calciatore ingaggiato proprio come vice del centravanti titolare, ma non è da escludere all'ipotesi del falso nueve, col grande ex Zaniolo che rientra dalla squalifica e lancia la sua candidatura.