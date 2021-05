Edin Dzeko in Mls? La pista è calda, ma per l'attaccante bosniaco della Roma l'approdo ai Los Angeles Galaxy è al momento complicato da una regola interna del campionato americano. Solo tre calciatori per squadra possono usufruire di un ingaggio "fuori scala" (i cosiddetti designated players) e i Galaxy hanno già tutti e tre gli slot occupati da Cabral, dal Chicharito Hernandez e da Dos Santos. La pista Inter resta sullo sfondo.