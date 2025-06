Dzeko torna in Serie A: com'è andata la sua esperienza con il Fenerbahce

Getty Images

: nel pomeriggio di lunedì 16 giugno infatti c’è stata l’accelerazione della Fiorentina per riportare in Italia l’attaccante bosniaco attualmente svincolato dal Fenerbahce, che era finito anche nel mirino del Bologna di Vincenzo Italiano. Inizialmente era stato proprio il club rossoblù a presentare la prima proposta al ‘Cigno di Sarejevo’, che si basava su un contratto annuale a due milioni di euro netti;

- Dopo due anni in Turchia quindi il classe ’86 si prepara a tornare nel campionato in cui ha giocato per 8 stagioni (6 con la Roma e 2 con l’Inter) prima di accasarsi al club gialloblù di Istanbul:In generale, con le maglie di club italiani, sono 150 le marcature dell’ex Wolfsburg e Manchester City tra le altre – considerando quindi tutte le competizioni. L’ultimo goal del ‘Cigno’ in Serie A risale al 3 maggio 2023 (doppietta contro l’Hellas Verona con l'Inter),una settimana dopo –

- Dal suo arrivo al Fenebahce nell'estate 2023, da giocatore titolare dell'ultima finale di Champions League (Manchester City-Inter 1-0, ndr),Con i 'Canarini gialli' ha collezionato 99 gettoni tra tutte le competizioni, segnando 25 goal nella sua prima annata in Turchia e 21 in quella appena trascorsa: in particolare nel 2024/25, sotto la guida dello Special One, nessun giocatore del Fenerbahce ha giocato più partite dell'attaccante (53 come Dusan Tadic). Inoltre, secondo quanto riportato da Opta, dal suo arrivo in Super Lig, solo il già citato Dusan Tadic (61) ha preso parti a più reti del bosniaco tra i giocatori del massimo campionato turco (59, 46 goal e 13 passaggi vincenti).

: è datato infatti 7 giugno 2025 l'ultimo goal con la maglia della Bosnia Herzegovina, decisivo per la vittoria nell'1-0 su San Marino, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.