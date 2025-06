Osimhen, Dzeko e Immobile, i bomber di Turchia riportano 55 goal in Serie A. Chi li vuole e chi può prenderli

Getty Images

Un'ondata di ritorno, un'Ancienne Vague che bussa con forza al portone della Serie A:. I bomber delle tre big di Istanbul - Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce - sono tutti e tre pronti a cambiare maglia in seguito a diversi sviluppi di mercato. Vediamoli allora uno per uno.- Il capocannoniere di Turchia (26 reti), tecnicamente, non ha mai smesso di essere di proprietà del Napoli, che lo ha prestato al Gala l'estate scorsa.. Cosa rimane? Un interessamento del Manchester United, che però non ha 75 milioni nelle proprie disponibilità e potrebbe pensare di abbassare la cifra inserendo Zirkzee nell'affare, e la. Per quanto riguarda i bianconeri,dato che essendo un club italiano non potrebbero attivare la clausola neanche volendolo.

- A differenza di Osimhen, per il quale il Galatasaray sta cercando di capire se ci siano margini per una permanenza, Immobile e Dzeko sono stati messi alla porta dai rispettivi club., per diretta ammissione del presidente che ha annunciato l'addio dell'attaccante italiano, 15 goal in campionato, che da parte sua sarebbe anche rimasto, per onorare il contratto fino al 2026. Da capire se si possa giungere ad una risoluzione per facilitare il ritorno dell'ex capitano della Lazio, entrambe in cerca di un attaccante scafato da mettere alle spalle di Gimenez e Kean.

La stessa Fiorentina sta lavorando anche sul profilo del 39enne bosniaco ex Roma e Inter, 14 centri in Super Lig quest'anno: il prossimo allenatore, che non va oltre la proposta di un anno con opzione per il secondo. La situazione di Immobile rimane da monitorare, ma su Dzeko la manovra gigliata è davvero importante.