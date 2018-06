Pochi giorni e si conoscerà il futuro di Gigi Buffon. Se l'addio alla Juventus è certo, il passaggio al Paris Saint-Germain quasi scontato, resta da capire di quanto sarà la squalifica della Uefa in seguito all'espulsione rimediata nella semifinale di ritorno di Champions League tra Juve e Real Madrid. Come scrive Tuttosport, martedì la Uefa prenderà una decisione.



IL MINIMO - Da capitano, espulso per proteste, prenderà almeno 2 giornate di squalifica, che possono però aumentare in seguito alle dichiarazioni polemiche rilasciate nel post partita. Anche per questo motivo sta slittando l'ufficialità del suo passaggio al PSG.