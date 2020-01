Soprattutto se giovane.era arrivato oberato da una fama, da un costo, da un’enfasi che avevano alimentato una gigantesca aspettativa nei suoi confronti. Raiola aveva scaldato a dovere i motori per la rincorsa al rialzo, la critica s’era espressa in un coro verdiano di sperticate lodi: il fisico possente, l’intelligenza, il senso della posizione, una “grande” Champions, la vittoria nel campionato olandese… Tutto questo a 20 anni. Saggiamente, proprio per tale ragione alla