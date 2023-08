"Chi sei, Doku non lo sai,Però presto lo scoprirai".Fin troppo facile l'allusione alla mitica sigla di Dragon Ball cantata da Giorgio Vanni che ha accompagnato i pomeriggi di centinaia di migliaia di ragazzini, ma il nesso non è solo nella desinenza dei nomi. Come Goku, anche, il 22enne belga che, non sa chi è. Meglio, non sa chi può diventare, dato che le sue credenziali all'arrivo all'Etihad Stadium sono di tutto rispetto, ma la sua dimensione non è ancora di livello mondiale. C'è tutto il tempo per acquisirla, con un maestro come, che ha avallato il suo arrivo in sostituzione di Mahrez, volato in Arabia Saudita.Quando Doku era in procinto di firmare il primo contratto da professionista con l'Anderlecht, dove si è formato calcisticamente, il tecnico del Liverpool Jurgenha speso parole importantissime su di lui. Lo ha rivelato il padre del belga, David, a Het Nieuwsblad:. Il 16enne Jérémy ha fatto visita al centro sportivo dei Reds, è stato accolto da Mignolet,(all'epoca tecnico delle giovanili), e lo stesso, ha visionato dei video con analisi tattiche. Il Liverpool lo voleva davvero, ma: "Sei ancora giovane, hai tutto il tempo del mondo". E così, con in testa l'esempio di Romelu, che ritardò la propria partenza dal Belgio proprio per crescere senza rischiare di bruciarsi,. "Mi vogliono già adesso,, ha raccontato di essersi detto. Oggi in Premier League c'è arrivato, ma indosserà lo Sky Blue e non il Red. Niente esordio contro lo Sheffield United, ma è solo questione di tempo.E' stato l'acquisto più costoso della storia del Rennes al momento dell'esborso di 26 milioni per il suo cartellino, di proprietà dell'Anderlecht., specie l'estate scorsa, quando il dossier relativo al rinnovo di Rafa Leao teneva banco e i rossoneri si guardavano attorno alla ricerca di alternative per non rimanere scoperti sulla sinistra., pochissimi gol ma un numero di dribbling e occasioni create davvero notevole,"Quando sei uno contro uno con lui, c'è solo una cosa da fare:", Parole che giungono da uno che di attaccanti se ne intende, ovvero, fenomenale ex centravanti francese, vice allenatore della Nazionale belga dal 2016 al 2018 e nel 2021-22, periodo che ha visto Doku giocare gli Europei vinti dall'Italia.straripante. Certificata anche dall'attuale miglior giocatore del mondo, quelche ci ha giocato contro negli ultimi tre anni in Ligue 1: già nel 2021, il 7 del Psg diceva: "Recentemente, parlavo con mio padre di un giocatore che mi ha impressionato per le sue qualità di velocità, ovvero Doku, al Rennes.". E chissà che i due non si possano incrociare nella prossima edizione della Champions League, dando vita ad un duello letteralmente supersonico.