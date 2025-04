E' morto Leo Beenhakker, l'allenatore che portò Ibrahimovic all'Ajax

ANP/AFP via Getty Images

. La conferma della scomparsa arriva dalla famiglia, l'ultima sua esperienza nel calcio è stata con la nazionale di Trinidad e Tobago nel ruolo di consulente della federazione; era la sua seconda esperienza nel Centro America, dopo aver già allenato la nazionale nella stagione 2005/06. Oltre al Trinidad e Tobago e una breve esperienza sulla panchina dell'Olanda, le altre nazionali allenate sono state Arabia Saudita e Polonia, che ha guidato dal 2006 al 2009.

- Una carriera iniziata nel 1965 nell’SV Epe e terminata nel 2007 sulla panchina del Feyenoord, tra la fine degli Anni '80 e l'inizio degli Anni '90 è stato uno dei migliori allenatori europei e uno dei pochi a vincere l'Eredivisie sia con il Feyenoord che con l'Ajax: ha allenato i Lancieri in tre occasioni dal 1979 al 1981, poi dal 1989 al 1991 e nell'ultima esperienza dal 2000 al 2003, vincendo quattro trofei tra i quali tre campionati, edSulla panchina del Real Madrid è stato dal 1986 al 1989 e nel 1991/92, festeggiando tre volte la vittoria della Liga più altri trei trofei.

- "Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Leo Beenhakker, storico allenatore del Real Madrid che ha guidato la nostra squadra tra il 1986 e il 1989, e nel 1992. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi club e a tutti i suoi cari. Durante le quattro stagioni in cui ha allenato il Real Madrid, Leo Beenhakker ha vinto 3 campionati, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe spagnole. Leo Beenhakker ha avuto una lunga carriera come allenatore di numerosi club in Europa e in Messico e di diverse squadre nazionali. Con l’Ajax ha vinto 2 campionati olandesi; e con il Feyenoord, 2 Eredivisie e anche 2 Supercoppe olandesi. Come allenatore della nazionale, ha allenato l’Olanda, Trinidad e Tobago, l’Arabia Saudita e la Polonia. Leo Beenhakker è morto all’età di 82 anni. Il Real Madrid porge le sue condoglianze a tutti i tifosi del Real Madrid. Riposa in pace".

- "Sui suoi canali social, ha espresso il suo cordoglio anche l’Ajax: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Leo Beenhakker. Riposa in pace, Don Leo".