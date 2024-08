AFP via Getty Images

E Pioli e Allegri? Quanti no all'Arabia, aspettano un'occasione europea

Redazione CM

36 minuti fa

E' andato in archivio il primo weekend del campionato 2024/2025, e ancora due dei protagonisti della scorsa stagione, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, sono senza panchina. Gli ex tecnici di Milan e Juventus, secondo e terzo nel 2023/24 con il toscano che ha vinto anche la Coppa Italia nella finale di Roma contro l'Atalanta, attualmente sono in vacanza con le rispettive famiglie.



Secondo La Gazzetta dello Sport, i club dell’Arabia Saudita si sono messi in contatto con tutti e due svariate volte, così dicono le voci di mercato, ma loro hanno sempre risposto “no grazie”. A Pioli piacerebbe, lo ha sempre detto, un’esperienza in Premier League, ma finora non ci sono state chiamate di squadre del suo livello. E il lungo corteggiamento del Napoli, si è visto com’è finito. Tecnicamente è ancora un dipendente del Milan, ma tornerà in pista appena si presenterà l'occasione giusta. Anche Allegri è in attesa, non contempla un anno sabbatico e gradirebbe stavolta un'esperienza all'estero, nel frattempo si dedica a figli, nipoti e studio.