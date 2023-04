Chi in estate, guardando i nomi delle grandi società e di importanti campionati che ci avrebbero partecipato, ribattezzava l'attuale torneo di Serie B come una vera e propria A2 evidentemente non ha preso un abbaglio.



Il torneo cadetto si sta dimostrando giornata dopo giornata avvincente, a tratti spettacolare, ma soprattutto estremamente attraente. La riprova arriva ancora una volta dai botteghini che nel turno dell'ultimo fine settimana hanno fatto registrato un nuovo primato stagionale di presenze complessive all'interno dei dieci stadi teatro della 31^ giornata del torneo. I 131.294 spettatori accorsi ad assistere dal vivo alle sfide della serie cadetta rappresentano il dato più alto di una stagione che da decenni non faceva registrare numeri simili.



La somma supera di quasi 3.000 unità il record precedente, quello stabilito a fine ottobre nel corso dell'11° turno e innalza la media stagionale ad oltre 97.000 spettatori a giornata. Numeri confermati anche dagli ascolti, sempre ottimi, che le gare di B riescono a vantare anche nelle tre piattaforme (Sky, DAZN ed Helbiz) che ne trasmettono gli incontri in diretta.



Altro che Serie B, questa è davvero una A2!