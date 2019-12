L'Inter è una macchina che viaggia a pieni giri ma per renderla tale è stata necessaria la messa a punto del tecnico salentino che è partito dalle fondamenta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte è partito dalle fondamenta, l’acquisto di Godin è stato programmatico. Una squadra piena di paure, reduce da stagioni avvilenti, aveva bisogno prima di tutto di sicurezze e di un senso di protezione. Ecco il Faraone a blindare ulteriormente il bunker di De Vrij, Skriniar e Handanovic. Su quelle poderose fondamenta ha impiantato la sorpresa Sensi, cioè il doppio play. Infine, dopo aver lavorato per mesi sulle traiettorie tattiche di Lautaro e Lukaku (e sulla condizione fisica del belga), ha fatto esplodere l’attacco”.