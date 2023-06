Uno dei leader assoluti della Generazione d’Oro dei Diavoli Rossi ha detto addio al calcio internazionale, salutando i propri tifosi allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Un omaggio sentito da parte del pubblico belga per uno dei protagonisti dell’ultimo decennio per il Belgio. “Freed from desire” a tutto volume, hambruger e patatine come ultima cena – passate il termine – l’ingresso in decappottabile e 33 palloncini lanciati nel cielo di Bruxelles, uno per ognuno dei gol realizzati nei suoi 14 anni di Nazionale – dal 2008 al 2022 -.Dopo quattro fallimentari stagioni con la maglia del Real Madrid, il giocatore belga deve ancora decidere quale sarà la sua prossima destinazione. E le sue parole al termine di Belgio-Austria – match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei e terminato 1-1 – lasciano più di qualche perplessità: "Onestamente, ancora non lo so.È vero che in questi giorni ho letto molto di me. E un sacco di sciocchezze. Andare al RWDM con mio fratello? Non so se è stupido, vedremo... so che non ti sto dando le risposte che ti aspetti ma, onestamente, ancora non le ho.– Torniamo su queste dichiarazioni:Analizziamo alcuni evidenti dati: le fredde statistiche mettono in evidenza un quadro allarmante. Il trascendentale giocatore che aveva messo a ferro e fuoco i campi di Premier a Londra – con la maglia del Chelsea – non è stato altro che una comparsa a Madrid, una figurina inserita nella rosa dei Galacticos.: 2 Premier League, 2 Europa League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, giocatore della stagione e dell’anno in Inghilterra nel 2015, tutti titoli vinti da protagonisti, come dimostrano i suoi 110 gol messi a referto – più 92 assist – in tutte le competizioni nelle sue 352 presenze con i Blues. E a Madrid? Un palmarès che si è senz'altro arricchito di due campionati spagnoli. 1 Coppa del Re, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Campionato del Mondo per club. Ma sono tutti trofei il quale merito va dato ad altri.Nella sua ultima annata al Real ha siglato una sola marcatura in 10 partite.– giugno 2024 -. Un finale triste, estremamente diverso da quello realizzatogli dal Belgio. E ora, la domanda sorge spontanea:– Allo stato attuale dei fatti,- 15 milioni netti a stagione -. Troppi sono i dubbi che vengono alimentati dalla sua condizione fisica e atletica. Ma non solo.. E se i top club d’Europa non rischieranno di dare un’ultima occasione a un giocatore al tramonto della sua carriera, dove può andare a finire Hazard? A, squadra della Challenger Pro League belga – seconda divisione – neopromossa in Jupiter League, il massimo campionato in Belgio. Nessuna pressione, ritorno a casa e ambiente familiare. Una giusta parola fine alla sua carriera., 30enne esterno del PSV. Squadra abituata a competere annualmente per il titolo in Olanda, competizioni europee da poter disputare. L’ultima chance per incidere in Europa.D’altronde, nel corso negli ultimi mesi – ma non solo -, il calcio saudita ha già dimostrato di avere fondi illimitati per l’ingaggio dei giocatori, avendo già portato nel proprio roster fenomeni a fine carriera come Cristiano Ronaldo o Karim Benzema – Pallone d’Oro in carica -.– per quanto se ne voglia affermare –n giocatore che ha deciso di riposare negli ultimi anni e di dissipare il suo immenso talento. Non riprendendosi mai, non tornando mai ai suoi livelli. L’ultimo grande contratto per il belga, l’ultimo sussulto prima di appendere – questa volta definitivamente – gli scarpini al chiodo.