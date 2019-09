Arrivato dal Milan in uno scambio di prestiti con Rebic, André Silva si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte: "I dirigenti hanno mostrato grande interesse per il mio impegno, mi ha colpito. A 23 anni sono in un'età in cui posso crescere e scoprire il più possibile. Per questo vedo le migliori condizioni per farlo a Francoforte. Di conseguenza, sono felice di essere qui ora. Il primo contatto? Dobbiamo distinguere tra interesse e contatto concreto. Quest'ultimo ha avuto luogo solo nel tratto finale della trattativa. In precedenza, non ne avevo mai sentito parlare. Gonçalo Paciencia? È sempre più facile conoscere qualcuno che parla la mia lingua. Naturalmente, questo non cambia la mia voglia di imparare il tedesco, ma così Gonçalo pu parlarmi in portoghese e spiegarmi le prime cose. Ho già sentito che qui abbiamo i migliori tifosi del mondo, deve essere bello stare in campo qua e lavorerò sodo per quello. Dost? Siamo tipi diversi di calciatori che possono aiutare la squadra in modi diversi. Possiamo completarci bene a vicenda, ma la decisione spetta sempre all'allenatore. Bundesliga? Vengo dall'Italia, dove ho dovuto fare i conti con calciatori forti e grandi allenatori. Non conosco ancora la Bundesliga, ma ho già visto e sentito molto. È un grande campionato, qui c'è un'alta intensità con molti sprint specialmente all'Eintracht. Continuerò a crescere con questa sfida. Il mio modo di giocare? La base per me è sempre lottare per la squadra e non mollare mai. Gli obiettivi e gli assist saranno il risultato di questo. Soprattutto, il risultato è vincere. Chi poi contribuisce con i gol è secondario. Mi vedo meglio al centro, sia come attaccante unico che in coppia".