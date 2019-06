Il 25enne terzino olandese Jetro Willems, cresciuto nello Sparta Rotterdam ed esploso nel PSV Eindhoven, è reduce da due annate all'Eintracht Francoforte. Così ha parlato del suo futuro a RTV Rijnmond: "Probabilmente andrò in un altro club, ma non tornerò in Eredivisie". Su Willems c'è anche la Roma.