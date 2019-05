Il talento macedone classe '99 Eljif Elmas, in forza al Fenerbahce, sta suscitando l'interesse di mezza Europa. Ecco cos'ha detto l'intermediario Petar Tomovski ai microfoni di Radio Marte: "Elmas è un calciatore nato, un talento naturale e non poteva che giocare a calcio viste le sue doti. Ha straordinarie qualità offensive, grande aggressività, ma è soprattutto forte mentalmente, forse è questa la sua dote migliore. Sono un agente, ma non l’agente di Elmas. Diciamo che parliamo di un giocatore che può crescere e diventare importante in squadre superiori al Fenerbahce.



Non so se sia già pronto per il Napoli, ma sì, è un giocatore che può fare la Serie A sin da subito. Io sono un po’ in affari col giocatore in quanto sono stato coinvolto in chiacchiere con Manchester City, Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund. I tre club hanno seguito il giocatore e sono rimasti impressionati positivamente. So per certo che Marotta ha chiamato Pandev per chiedere informazioni su di lui e che ci sono club interessati a lui in Inghilterra ed in Germania. Del Napoli invece non so nulla di preciso, ma nel calciomercato funziona un po’ così e l’interesse è tale e non necessariamente poi si concretizza."