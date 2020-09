Perisic è pronto a restare all'Inter, che a sinistra deve piazzare Dalbert e Asamoah sul mercato in uscita. Così almeno per il momento i nerazzurri sono costretti ad abbandonare le piste che portano a due esterni del Chelsea: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.



Quest'ultimo è tornato nel mirino della Juventus, che (dopo Luca Pellegrini al Genoa) deve cedere pure De Sciglio, per il quale si riparla del Barcellona (se parte Nelson Semedo) dopo il mancato passaggio alla Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono interessati al prestito del nazionale italiano ex Roma.