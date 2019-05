Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato a DAZN del successo contro la Fiorentina: "Volevamo avere una soddisfazione per noi e per il pubblico. Giocare il derby e vincerlo non è mai facile. Ora ci interessa la classifica. Dragowski è stato bravo, ma anche Lafont lo è stato, evitando il raddoppio a più riprese. Ci siamo difesi con il possesso, soprattutto negli ultimi minuti. Conte? E' stato carino anche a fine gara, lui ha contributo con la sua visita alla vittoria".