Dopo la sconfitta dell'Empoli in casa del Torino, Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:



TROPPI ERRORI - "Mi è dispiaciuto perché quando capita in maniera così massiva mi infastidisce. Questo ci è successo anche la scorsa gara, è un passo avanti che bisogna fare perché quando vai in svantaggio poi diventa difficile".



GOL ANNULLATI - "Non mi interessa parlare di questo. Però mi interessa sapere se la regola dei 6 secondi per i portieri esiste ancora o non si rispetta più. Le regole sono regole. Facciamole rispettare, altrimenti ci prendiamo in giro. Noi vogliamo parlare di calcio e basta".



PIACERE DI ALLENARE I GIOVANI - "E' un piacere riabbracciare Ricci questa sera dopo averlo visto crescere. La gioia di lavorare con i giovani e dare loro la responsabilità di esprimersi è impagabile. Ma la soddifazione che mi rende più fiero è quella di convicere persone che hanno esperienze più importanti è una vera soddisfazione".



FAZZINI - "Forse l'ho messo un po' in difficoltà chiedendogli di dare quello che la squadra non è riuscita a fare. Lui ha un po' sofferto, gli ho cambiato posizione mettendolo più centrale anziché esterno. Ha giocato mezzala e l'ha fatto bene, il centrocampista a due alla fine. Potrebbe fare anche il play lavorandoci un po'".