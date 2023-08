Rientrato dal prestito al Napoli, il terzino destro polacco della Sampdoria, Bartosz Bereszynski (classe 1992 ex Legia Varsavia e Lech Poznan) è vicino all'Empoli.



In uscita dai blucerchiati allenati da Andrea Pirlo in Serie B c'è anche l'attaccante Matteo Stoppa (classe 2000), destinato al Catanzaro.