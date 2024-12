Empoli-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sfida salvezza sabato pomeriggio al Castellani tra Empoli e Genoa, squadre attualmente posizionate fuori dalla zona calda e reduci da momenti di forma simili. Nelle ultime cinque gare i toscani hanno infatti raccolti 4 punti, due in meno dei liguri. Ambedue hanno però perso l'ultima sfida di campionato contro due delle battistrada: l'Empoli è stato piegato 3-2 dall'Atalanta, il Genoa 2-1 in casa dal Napoli. Azzurri e rossoblù sono infine tra le squadre che, dopo la Juventus, hanno raccolto più pareggi in questa prima parte di stagione: ben 7 in 17 turni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Empoli-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

* Partita: Empoli-Genoa* Data: sabato 28 dicembre 2024* Orario: 15:00* Canale TV: DAZN* Streaming: DAZN(3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa.(4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

Con un'infermeria sempre parecchio affollata, D'Aversa spera quanto meno di riuscire a recuperare Goglichidze, uscito malconcio dalla sfida con l'Atalanta. Non dovesse farcela, è pronto a sostituirlo Marianucci. In attacco fiducia al tandem Colombo-Esposito, con Gyasi a supporto. Occhio infine al centrocampo con il ballottaggio tra Grassi e Fazzini. Sull'altro versante meno dubbi per Vieira che dovrebbe puntare ancora sulla continuità, con Vitinha favorito su Miretti nel tridente offensivo. Se così fosse l'ex juventino si giocherebbe un posto in mediana con Thorsby accanto a Badelj e Frendrup.

- La sfida fra Empoli e Genoa sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Empoli-Genoa sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.