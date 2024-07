Empoli, il presidente Corsi: "Esposito dall'Inter e Colombo dal Milan? Sono molto fiducioso"

Getty Images

Parla cosìa margine dell'evento “Empoli FC: lo stadio del futuro”, la presentazione ufficiale del progetto di riqualificazione dello stadio: "Abbiamo messo in moto questo iter, ci sentiamo felici ed emozionati ad avere davanti tante persone autorevoli. E' un'occasione non solo per la nostra società, ma anche per tutta la città. Avremo modo di presentarci con una struttura che dà un'immagine credo di efficienza e modernità allo stesso tempo".? "Tutti i dirigenti del calcio quando arriva il 20 di agosto sono convinti di avere una squadra fortissima, i difetti magari si vedono durante l'anno. L'auspicio è quello di avere una squadra che se la possa giocare, più giovane e più sostenibile rispetto al passato. Poi per il resto vedremo quanto le scelte saranno giuste o meno giuste. Io la vedo difficile, perché ci andiamo a confrontare con delle realtà in cui ci sono dei fattori economici esterni molti più importanti, ma noi siamo questi e dobbiamo difendere questa realtà al meglio".

"Sono molto fiducioso..."