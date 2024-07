Getty Images

Empoli, ufficiale: Zurkowski torna un'altra volta: la formula concordata con lo Spezia

33 minuti fa



Szymon Zurkowski torna di nuovo all'Empoli: il centrocampista, classe 1997, ha giocato con la maglia dei toscani in altri due periodi, dal 2020 al 2022 e poi negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, totalizzando 82 presenze e 13 gol, mentre con lo Spezia ha toccato quota 28 presenze e nessuna rete.



La formula operata per la cessione è quella del prestito con diritti di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro: sarà il preludio ad un trasferimento finalmente a titolo definitivo per l'ex Fiorentina?



Zurkowski ha sorpreso tutti all'inizio della sua seconda parentesi empolese: una doppietta e una tripletta, poi il suo rendimento in zona gol è calato anche per via di alcuni problemi fisici. Notevole, comunque, il suo apporto alla salvezza 2023/24.