E' atterrato in Turchia in questi minuti il centrocampista classe '94 Miha Zajc, che passa dall'Empoli al Fenerhace a titolo definitivo sulla base di 6,5 milioni di euro. "Sono molto orgoglioso perchè penso che il Fenerbahçe sia una delle squadre più importanti qui in Turchia. Sono molto felice di essere qui", ha dichiarato il calciatore sloveno.