Nella rivoluzione generale che ha investito la squadra azzurra la scorsa estate, la ripartenza si è fondata fondamentalmente su tre certezze: Nedim Bajrami, Fabiano Parisi ma soprattutto. Coloro che pensavano che quella passata fosse stata per il portiere di Udine una stagione di grazia, quest’anno hanno dovuto attendere solo 8 giornate per ricredersi., protagonista e sempre tra i migliori in ogni gara, anche nelle sconfitte (basti pensare lle prestazioni nei k.o. casalinghi con Roma e Milan). Ma non c’è soltanto l’ambiente empolese ad esaltare le performance dell’estremo difensore cresciuto nel Venezia.come miglior portiere della Serie A 2021/22, risultato il migliore nella somma dei voti della rubrica curata dal collega Simone Malagutti. Nella pausaper le sfide di Nations League, mentre è di pochi giorni fa i, aggiudicandosi il titolo di miglior calciatore dell’anno assegnato dal Gran Galà del Calcio. Per il ruolo di portiere Vicario è in lizza con Maignan e Handanovic, i portieri delle prime due squadre classificate.Mentre celebra il suo portiere, l’Empoli si prepara alla complicata trasferta di Torino contro i granata, in programma domenica all’ora di pranzo. Una sfida non semplice contro un avversario che si è dimostrato tra i più in forma in questa prima parte di stagione, che però che viene da tre sconfitte consecutive., spinti anche da un trend che segue quello della scorsa stagione e che è decisamente insolito per una squadra che deve salvarsi: vale a dire: dei 7 punti totali conquistati fin qui, 5 sono arrivati lontano dal Castellani (una vittoria, due pareggi e una sconfitta) mentre soltanto due quelli ottenuti tra le mura amiche. Nella passata stagione l’Empoli a domicilio conquistò la bellezza di 24 punti, contro i soli 17, nemmeno un punto a partita, racimolati in Toscana. Migliore lo score dei granata in casa: 4 punti in sole 3 partite giocate. A prescindere da numeri e statistiche,, visto che il mese di ottobre si concluderà con la doppia proibitiva sfida a Juventus e Atalanta.