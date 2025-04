Endrick capocannoniere della Coppa del Re: 5 gol in 5 partite col Real Madrid

Getty Images

Non c'è partita di Coppa del Re in cui Carlo Ancelotti rinunci a. Mai e poi mai. Le Merengues sono arrivate in finale - affronteranno una tra Barcellona e Atletico Madrid - e l'attaccante brasiliano le ha giocate tutte. Tutte. E sempre da titolare tranne nel secondo turno contro il Celta Vigo. L'idea di puntare su di lui per vincere la coppa è stata vincente (finora), perché il classe 2006 ha sempre ringraziato l'allenatore a suon di gol: 5 partite in Copa del Rey e 5 gol, è il capocannoniere della competizione insieme a Julian Alvarez dell'Atletico.

- L'unica partita in cui Endrick non ha timbrato il cartellino è stata la prima giocata contro il Deportivo Minera, squadra di quarta divisione spagnola. Anche contro il Celta, partito dalla panchina, ha segnato due gol nei supplementari, decisivi per il passaggio del turno.: Endrick ha messo la firma sia nella prima che nella seconda gara, ha aumentato il bottino di reti in coppa e ora sarà impossibile non schierarlo nella finale in programma il 26 aprile a Siviglia.

- Dopo la vittoria contro la Real Sociedad Endrick ha parlato così: "Qui ci sono Vinicius, Mbappé, Bellingham e Rodrygo, i quattro migliori giocatori al mondo. E io non sono nessuno. Sono qui per lavorare, non è importante chi è titolare; devo dare il massimo e impegnarmi sempre di più per restare tutta la vita al Real Madrid"., si parlava anche dell'interesse di qualche club di Serie A ma il club spagnolo ha sempre avuto le idee chiare sul ragazzo, senza mai pensare di farlo partire.

- Per portare Endrick a Madrid il Real si è mosso prima di tutti superando una grande concorrenza di altri top club. I, con i quali si va oltre i 70 totali. Per farlo arrivare in Europa hanno dovuto aspettare che diventasse maggiorenne, così l'estate scorsa è arrivato in Spagna con l'etichetta di un predestinato. E ora, vuole conquistare Madrid.