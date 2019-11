Non è uno da giri di parole ​Recep Tayyip Erdogan e anche quando si tratta di attaccare verbalmente un organo importante come la Uefa il presidente turco non le manda a dire. Denuncia una "discriminazione ingiusta" riservata agli sportivi turchi da parte del maggior organo di riferimento nel mondo del calcio. Allude all'inchiesta aperta dalla Uefa verso i calciatori della nazionale turca che hanno appoggiato, con il saluto militare, l'offensiva dell'esercito di Ankara verso il popolo curdo in Siria.



IN DIFESA DEI SUOI CALCIATORI - "E' un diritto naturale dei nostri sportivi salutare e rendere omaggio ai soldati dopo una vittoria" ha tuonato Erdogan in conferenza stampa, come riporta Ansa. E poi l'attacco frontale, l'accusa diretta alla Uefa: "​Gli sportivi che rappresentano il nostro Paese all’estero sono soggetti a una campagna di linciaggio da quando la nostra operazione militare ha avuto inizio". Una discriminazione che il presidente turco non stenta a definire come un "approccio politico verso la nostra nazionale".



L'INDAGINE UEFA - Lo scorso 15 ottobre la Uefa aveva aperto un'indagine disciplinare contro la nazionale turca rea di aver ​attuato con un "comportamento politico potenzialmente provocatorio". Nel corso delle gare contro Albania e Francia, valevoli per le qualificazioni a Euro2020, i nazionali turchi avevano esultato con il gesto del saluto militare.