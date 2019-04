Clamoroso pareggio del PSV Eindhoven, che dopo il ko con l'Ajax impatta 3-3 ad Arnhem contro il Vitesse sesto in classifica: i gol di Serero, Odegaard e Matavz vengono replicati dalla doppietta di Lozano (il secondo su rigore al 90' con il rosso a van der Werff) e dal gol di de Jong, facendo terminare la contesa sul 3-3. PSV ora secondo in classifica, a quota 71 a pari dell'Ajax ma dietro per differenza reti, criterio decisivo per l'assegnazione del titolo (100-26 per i Lancieri, 87-22 per il PSV) a cinque giornate dalla fine.