All or nothing. Tutto o niente. Non è solo il nome del documentario sul Tottenham in programmazione su Prime Video, è anche una richiesta, una necessità, un obbligo. Che arriva da Mourinho come da Conte, due grandi allenatori, due grandi comunicatori, legati per ragioni differenti all'Inter, simili nel chiedere alle proprie squadre di dare tutto, sul campo, per novanta minuti.. Giocatore fantastico, per caratteristiche inadeguato al progetto di Mou, prima, e a quello di Conte, poi. Lo ha spiegato bene lo Special One in un episodio del documentario: "Eriksen muove la palla in maniera fluida, la squadra è più fluida - dice al patron degli Spurs Daniel Levy -".Eriksen lascerà l'Inter, un anno dopo aver detto addio al Tottenham. Quando arrivò Mourinho, al posto di Pochettino, il danese aveva già deciso di cambiare aria, il calcio proposto del portoghese gli è solo servito per scacciare ogni dubbio.Marotta, poco prima della sfida con il Sassuolo,cederlo non sarà però semplice. L'Inter l'ha pagato 20 milioni e Zhang non intende autorizzare un trasferimento in prestito. Chi lo vuole, insomma, deve pagare il suo cartellino, almeno 20 milioni. E garantirgli uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione.