a Wembley si affrontanonella seconda semifinale: la squadra di Southgate ha superato con un netto 4-0 l'Ucraina ai quarti, mentre quella di Hjulmand ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca. La vincente tra Inghilterra e Danimarca affronterà gli Azzurri domenica alle ore 21.- L'Inghilterra torna in semifinale di un campionato europeo dopo 25 anni ed è pronta a far valere i numeri per conquistare la finale: la Nazionale dei 'Tre Leoni' è l'unica a non aver ancora concesso un gol in questa edizione (4 vittorie e 1 pareggio). La Danimarca, invece, non arrivava in semifinale di un Europeo dal 1992, quando conquistò il titolo, e punta a ripetere l'impresa di ottobre 2020, quando sconfisse l'Inghilterra proprio a Wembley.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.​!​