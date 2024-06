Getty

Euro 2024, brutte notizie per la Scozia: Tierney lascia la Germania per infortunio

un' ora fa



Direttamente dalla Germania arrivano brutte notizie sul fronte Scozia. Kieran Tierney, terzino sinistro della Nazionale allenata dal ct Steve Clarke, dopo il brutto infortunio subito nella gara contro la Svizzera è costretto a lasciare la competizione in maniera anticipata. L'infortunio è sembrato subito serio, tanto che il giocatore di proprietà dell'Arsenal - che ha disputato l'ultima stagione alla Real Sociedad - ha dovuto abbandonare il campo in barella.



Il problema accusato al ginocchio è, infatti, troppo grave per permettere al difensore di proseguire l'avventura europea in Germania. Come riporta la federazione scozzese, il terzino ha già lasciato il ritiro della Nazionale e tornerà in Inghilterra per eseguire tutti i controlli del caso. Brutta perdita, quindi, per la formazione britannica, che dovrà fare a meno di uno dei punti di riferimento per le prossime partite.