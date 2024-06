I tifosi della Scozia danno spettacolo sulle note di "Flowers of Scotland". E canta anche Roggero di Sky

40 minuti fa



Gran momento di sport a Colonia. Prima della sfida del secondo turno degli Europei tra Scozia e Svizzera, i tifosi di Robertson e compagni si sono esibiti, come al solito, in una grande esibizione canora sulle note del loro iconico inno.



In ampia maggioranza sugli spalti, gli scozzesi hanno intonato "Flowers of Scotland", facendo venire i brividi a quanti si sono collegati alla diretta. Un inno talmente coinvolgente che ha portato anche il telecronista di Sky, Nicola Roggero, a unirsi. Come già successo in qualche studio in cui si commentavano le gare inglesi, il giornalista torinese ha accompagnato le note dell'inno scozzese con la sua voce, dimostrando buone doti canore.