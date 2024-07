Euro 2024, quante delusioni: meno male che ha vinto la Spagna

Redazione Calciomercato

Ci siamo presi un giorno in più, perché a volte a caldo non è nemmeno facile utilizzare le parole giuste. Si rischia di andare sopra le righe. Mache ci siamo lasciati alle spalle il primo pensiero è soprattutto uno: meno male che ha vinto la SpagnaE non è una questione di intrufolarsi alla festa, o magari di darsi un tono - come a tanti ormai piace fare.Termine che nella sua accezione più pura magari farà girare le scatole ai tedeschi in lettura - defraudati nei quarti di finale da un rigore solare; o meglio un rigore solare fino all'altro giorno; poi qualcuno si è accorto che con i rigori "gratis" negli ultimi anni si era un po' esagerato e pare che nelle cervellotiche linee guida dettata da Rosetti nel pre-europeo effettivamente la casistica delTant'è prendiamo atto. E ci auguriamo soprattutto sia così però da qui in avanti... Ma permetteteci di dubitare.

Perdonate la divagazione. Senso di "giustizia", si diceva. Senso di giustizia semplicemente applicata al principio basilare del gioco:delle Furie Rosse. Fin qui i complimenti, quello che è più o meno stato detto da tutti e da cui era doveroso partire. Ora, però, le note dolenti.

E queste ci dicono cheabbiamo già parlato ed è inutile ripetersi, così come abbiamo già scritto - proprio da queste pagine - del. E così il peggio, come principio paradossale al suo culmine, ce lo siamo tenuti alla fine. Dobbiamo parlare dellaaso che dal fattore campo. O perché no la finalista. Non esattamente fedele al principio del "let me entertain you", come avrebbe cantato Robbie Williams. E non a caso con un ct sul banco degli imputati in patria nonostante il viaggio fino all'ultima domenica del torneo.

Insomma no,Ma il principio base si è confuso e lo si è fatto ormai da tempo: questo gioco dovrebbe essere "intrattenimento". Invece è "altro". Dell'altro soprattutto per soddisfare la brama dei palinsesti, ma non solo. E così cosa aspettarsi da un football dove si gioca ogni giorno? Cosa aspettarsi da un sistema che si è inventato la UEFA Conference League? Cosa aspettarsi da un pallone ormai totalmente incapace di fermarsi?

Pensateci,. Questa gente, per quanto in molti casi ben retribuita, è spremuta come un limone sulla paranza di Ferragosto. Difficile allora cavarne fuori qualcosa di qualitativamente decente. I giocatori arrivano alle competizioni estive tra il cotto e il bollito. E se ci sommate che a livello nazionale è poi complicato per qualsiasi commissario tecnico imbastire una filosofia di gioco ben chiara con un gruppo di persone che muta costantemente e che lavora di rado insieme,

È il movimento che è fedele all'idea; altrove un'idea che cerca degli interpreti da convincere. È differente la cosa. Non si sono inventati niente a questo giro de la Fuente e i suoi ragazzi. Solo continuano a raccogliere i frutti di un seme che hanno piantato per primi e accudito per anni. È così che dominano - o quasi - in questo caos chiamato calcio per quasi tutti gli altri. PerchéIl resto è il vivere alla giornata di tutti gli altri. Nell'attesa di una- perché arriverà, essendo il calcio ciclico - e nella speranza che il giochino nel frattempo, che qualche bella crepetta qua e là la mostra eccome, non si vada distruggendo del tutto. Perché da questo punto di vista,, tra chi alle nostre latitudini vive per davvero di calcio e chi invece lo pensa come a un giochino a chi ce l'ha più lungo. Il conto in banca, ovviamente... Ma quei bonifici, si sa, finiscono nelle tasche di pochi.