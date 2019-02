Strada in discesa in Europa League per Inter e Napoli: i nerazzurri tornano da Vienna con l'1-0 firmato da Lautaro Martinez e con la quota a 1,05 (contro il 9 del Rapid). Ancora più spianato il cammino di Ancelotti e i suoi: dopo il 3-1 conquistato a Zurigo, i bookmaker hanno già chiuso le scommesse sulla qualificazione.