Allan e Florenzi per l'Everton. Come riporta Sky Sport, Carlo Ancelotti sogna il doppio colpo in Serie A: il centrocampista del Napoli, nel mirino anche del Borussia Dortmund, è la prima scelta per la mediana dei Toffees, l'esterno della Roma, di rientro dal prestito al Valencia, sarà invece oggetto del contendere con l'Atalanta.