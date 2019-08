Marco Silva, allenatore dell'Everton, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta per 1-0 contro il Watford: "I tre punti sono stati la cosa più importante. Abbiamo segnato un goal e non abbiamo concesso reti e questo è stato importante per noi. Guardando l'intero quadro penso che meritassimo la vittoria. Avrei voluto una prestazione migliore nella ripresa ma è la prima partita casalinga della stagione. Per il mio stile e la mia filosofia, mi piace giocare un calcio offensivo. Mantenere la porta inviolata è importante, ma quello che voglio è segnare più goal. Con un secondo goal sei più sicuro. Vogliamo fare di Goodison Park la nostra fortezza. Kean? Gara difficile per lui. Ha avuto quel grande momento per avere un impatto e lasciare il segno sul match. Non ha segnato ma è giovane e deve migliorare e conoscerà meglio la nostra squadra col tempo".